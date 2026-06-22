Son bir haftada 24 yangın…

İtfaiye raporuna göre, yangınların dağılımı Lefkoşa 6, Güzelyurt 6, Gazimağusa 4, Yeşilköy 3, Girne 2, Vadili 1, Geçitkale 1 ve Dipkarpaz 1 şeklinde gerçekleşirken, meydana gelen toplam zarar 2 milyon 257 bin 500 TL oldu.

İtfaiye raporuna göre, yangınların dağılımı Lefkoşa 6, Güzelyurt 6, Gazimağusa 4, Yeşilköy 3, Girne 2, Vadili 1, Geçitkale 1 ve Dipkarpaz 1 şeklinde gerçekleşirken, meydana gelen toplam zarar 2 milyon 257 bin 500 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgâr etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, metan gazı sıkışması ve iş aletinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak açıklandı.

Özel servis hizmetleri ise yangına karşı tedbir alma, demir korkuluklara, araçların motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak belirtildi.