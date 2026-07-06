6 Temmuz 2026 Pazartesi
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Son bir haftada 33 yangın meydana geldi, toplam 9.5 milyon TL’lik zarara neden oldu!

KIBRIS 3
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 21:25 | Güncellendi: 06.07.2026 18:40 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Ülkede son bir haftada meydana gelen toplam 33 yangın, yaklaşık 9 milyon 534 bin 500 TL’lik zarara neden oldu.
Son bir haftada 33 yangın meydana geldi, toplam 9.5 milyon TL’lik zarara neden oldu!

Ülkede son bir haftada meydana gelen toplam 33 yangın, yaklaşık 9 milyon 534 bin 500 TL’lik zarara neden oldu.

Polisin haftalık itfaiye raporunda, yangınların muhtemel sebepleri; kısa devre, araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, spiral (kaynak) makinesinden çıkan kıvılcımlar, faal durumdaki lambanın aşırı ısınıp kartonları tutuşturması, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılması, çöplük alanda meydana gelen yangının araziye sirayet etmesi ve rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar olarak yer aldı.

Aynı dönemde müdahale edilen 23 özel servis olayı ise şöyle sıralandı:

“Araçların motor bölümlerinde, su depolarının arasında, derin kuyularda ve yüksek ağaçlarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması,  trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, derin kuyuya düşen keçinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi