SON DAKİKA! Erhürman hastaneye kaldırıldı... Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu akşam saat 21.00 sıralarında sırt ağrısı, terleme ve benzeri şikâyetlerle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu akşam saat 21.00 sıralarında sırt ağrısı, terleme ve benzeri şikâyetlerle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından kan tahlilleri gerçekleştirildi, aort damarına yönelik incelemeler yapıldı ve ilaçlı tomografi çekildi. Tetkiklerde aort damarına ilişkin herhangi bir anomali tespit edilmedi. Bunun üzerine tedbir amacıyla gerçekleştirilen acil anjiyoda da herhangi bir bulguya rastlanmadı” dedi.

Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kalp ve aort damarına yönelik ilk kritik tetkiklerin temiz çıktığını belirtirken, Erhürman’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin açık bulunduğu ve konuşabildiğini ifade etti.

Dinçyürek, kesin değerlendirme için ileri tetkiklerin sürdüğünü bildirirken, sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.