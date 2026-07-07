Son şampiyon çalışmalara başladı; Gençlik Gücü sahaya indi

Süper Lig’in son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezonun ilk antrenmanını M. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nda gerçekleştirdi. İlk çalışmada futbolcuların son derece istekli ve motive görüntüsü yönetimi ve Teknik heyeti sevindirdi.

Yeni transferler de çalışmada yer aldı.

Şampiyonluk yolculuğunun startı verildi

Teknik Direktör Turan Altay ve ekibi yönetiminde çalışmalarına başlayan China Bazaar Gençlik Gücü, yeni sezonda da Süper Lig’de zirvede yer almayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonu Cihangir’in önünde ikili averajla şampiyon olarak tamamlayan yeşil-beyazlılarda hedef, yıllar sonra gelen şampiyonluk ünvanını koruyarak bir kez daha mutlu sona ulaşmak olarak belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2026-2027 sezonunun ilk antrenmanının M. Kemal Deniz Antrenman Sahamızda gerçekleştirildiği ifade edildi ve yeni sezona birlikte, aynı inanç ve kararlılıkla başlandığı vurgulandı.

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Gençlik Gücü’nde, Teknik Direktör Turan Altay önderliğindeki teknik heyet ve futbolcuların yoğun bir hazırlık dönemi geçirmesi bekleniyor.