SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’NDEN ÇOCUKLARA GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Dört İşlem Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ilkokul çağındaki çocuklara yönelik “Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Z…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Dört İşlem Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ilkokul çağındaki çocuklara yönelik “Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık” konulu eğitim düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşen Eğitim, Sosyal Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışmanı Narin Hasipoğlu Değirmenci tarafından verildi. Programda çocuklara interneti bilinçli ve güvenli kullanmanın önemi anlatılırken, kişisel bilgilerin korunması, dijital ortamda karşılaşılabilecek riskler ve siber zorbalıkla mücadele yöntemleri hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler aktarıldı.

Eğitimde ayrıca, çocukların çevrim içi ortamlarda karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği, güvenilir yetişkinlerden destek istemenin önemi ve dijital dünyada saygılı iletişim kurmanın temel kuralları da ele alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi,çocukların dijital ortamda güvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak adına, teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimlerine farklı okul ve eğitim kurumlarında da devam edecek.