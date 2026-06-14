Sosyal medyada tanıştığı kadını darp edip soydu!

KIBRIS 26

Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 22:06 | Güncellendi: 15.06.2026 01:43 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Lefkoşa’da sosyal medya üzerinden tanıştığı turist statüsündeki 29 yaşındaki bir kadını ciddi şekilde darp ederek para ve değerli eşyalarını çaldığı iddiasıyla tutuklanan M.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Lefkoşa’da sosyal medya üzerinden tanıştığı turist statüsündeki 29 yaşındaki bir kadını ciddi şekilde darp ederek para ve değerli eşyalarını çaldığı iddiasıyla tutuklanan M.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının görüşmek amacıyla buluştuğu kadının başına sert bir cisimle vurduğunu ve ardından çanta, nakit para, cep telefonu, parfüm ile kimlik kartını alarak olay yerinden kaçtığını aktardı. Hastaneye kaldırılan kadın, kendine geldikten sonra polise şikâyette bulundu. Başlatılan soruşturma sonucunda zanlıya ulaşıldığı ve zanlının polise giderek teslim olduğu belirtildi. Çalındığı öne sürülen eşyaların henüz bulunamadığını kaydeden polis, ifade teyitleri, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti. Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.