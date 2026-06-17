Soygun zanlısı cezaevine gönderildi!

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili itham edilerek tutuklanan zanlı M.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili itham edilerek tutuklanan zanlı M.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İsmet Yeşildal, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa’da Kartal Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında zanlı M.K’nın, sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden tanıştığı ve görüşmek için orada bulunan, ülkede turist statüsünde bulunan 29 yaşındaki bir kadının kafasına muhtemelen sert bir cisimle vurup ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra kadının omzunda asılı bulunan 1000 TL değerindeki kahverengi çantayı, çanta içerisindeki 5000 TL nakit parayı, 15.000 TL değerindeki beyaz renk cep telefonunu, 5000 TL değerindeki pembe renk bayan parfümünü ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından adına düzenlenen Türkiye kimliğini, sahibini daimi surette mahrum bırakmak niyetiyle alıp kaçmak suretiyle soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis, müştekinin hastaneye kaldırılıp ayılmasının ardından polise şikâyetçi olduğunu, başlatılan soruşturma neticesinde zanlıya ulaşıldığını ve zanlının polise gelerek teslim olduğunu söyledi.

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak emare bulunamadığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve çaldığı emarelerin yerini söylediğini açıkladı.

Polis, çalınan emarelerin çoğunun Lefkoşa’da boş bir arazide bulunduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 12 Mart 2025’te mülke tecavüz, 2 Mayıs 2026’da ise 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçundan teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının iki kez teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.