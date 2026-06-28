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Spor Dairesi düğmeye bastı

SPOR 35
Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 00:36 | Güncellendi: 28.06.2026 12:20 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Spor Dairesi Müdürlüğü spor tesislerinde temizlik çalışması için düğmeye bastı. Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş yaptığı açıklamada; sporun her yaş grubundan vatandaşımız için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini bu nedenle spor tesislerindeki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Atatürk Spor Kompleksinde temizlik çalışması ba…
Spor Dairesi düğmeye bastı
Spor Dairesi Müdürlüğü spor tesislerinde temizlik çalışması için düğmeye bastı. Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş yaptığı açıklamada; sporun her yaş grubundan vatandaşımız için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini bu nedenle spor tesislerindeki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Atatürk Spor Kompleksinde temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Karataş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Ersan Karataş tüm tesislerde temizlik ve bakım onarım çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini de belirtti.
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi