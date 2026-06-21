Suçluların Korkulu Rüyası, Halkın Güven Kaynağı: Sessiz Kahramanlar Görev Başında!

Bu başarının arkasında ise sadece deneyimli ekipler değil, özel eğitimli dört ayaklı kahramanlar da bulunuyor.

Bu başarının arkasında ise sadece deneyimli ekipler değil, özel eğitimli dört ayaklı kahramanlar da bulunuyor.

Narkotik dedektör köpekleri Pamir ve Lokum, uyuşturucu madde tespitinde adeta suçluların korkulu rüyası haline gelirken, teknoloji köpeği Dost elektronik delillerin bulunmasında önemli görevler üstleniyor. Arama kurtarma köpeği Yetkin ise afetlerde ve kayıp vakalarında zamanla yarışarak hayat kurtaran operasyonlarda aktif rol alıyor.

Üstün yetenekleri, keskin duyuları ve disiplinli eğitimleriyle görev yapan bu özel ekip, polis mensuplarıyla omuz omuza çalışarak ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini sürdürüyor.

Her başarılı operasyonun arkasında büyük bir emek, fedakârlık ve kusursuz bir ekip çalışması bulunuyor. Sessiz kahramanlar Pamir, Lokum, Dost ve Yetkin, güvenli bir toplum için görev başındaki en sadık mesai arkadaşları olarak dikkat çekiyor.