Suçunu kabul etti... 'Paraya ihtiyacım vardı'

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ali Yeşildal, olayın 17 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis, O.G.'nin misafir olarak bulunduğu adreste C.Ö.'ye ait yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki X4 Poco marka cep telefonunu çaldıktan sonra ikametgahın ana giriş kapısını açarak olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ali Yeşildal, olayın 17 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis, O.G.'nin misafir olarak bulunduğu adreste C.Ö.'ye ait yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki X4 Poco marka cep telefonunu çaldıktan sonra ikametgahın ana giriş kapısını açarak olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında GSM şirketinden bilgi talep edildiğini kaydeden polis, çalınan telefonun Ö.K. isimli şahıs tarafından kullanıldığının tespit edildiğini söyledi. Ö.K.'nin ifadesinde telefonu O.G.'den 2 bin 700 TL karşılığında satın aldığını ve hırsızlık malı olduğunu bilmediğini beyan ettiğini aktaran polis, cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, O.G.'nin 2 Temmuz'da Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tutuklandığını ve mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Polis ayrıca, zanlının ifadesinde suçunu kabul ederek, "Paraya ihtiyacım olduğu için yaptım." dediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, sabıkasının ve askıda herhangi bir davasının bulunmadığını ifade ederek teminat talebinde bulundu.

Mahkemede söz alan O.G. ise yaptığından dolayı pişman olduğunu belirterek, telefonu o dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle çaldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, O.G.'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada iki gün en yakın polis karakolunda ispata-vücut yapmasına emir verdi.