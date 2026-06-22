Şüpheli hareketleri ele verdi: Dedektör, hava tabancası ve 146 uyuşturuculu kağıt ele geçirildi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde, dedektör ve hava tabancası ele geçirildi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde, dedektör ve hava tabancası ele geçirildi.

Polis açıklamasına göre, 21 Haziran saat 12.30 sıralarında Gazimağusa’da şüpheli görülen A.C.’nin (E-61) üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 5 kağıt parçası emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.K.’nin Gazimağusa’daki ikametgahında da arama yapıldı.

Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 141 kağıt parçası ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sıvı madde bulundu. Ayrıca O.K.’nin izinsiz ve kayıtsız olarak tasarrufunda bulundurduğu 2 dedektör, bir hava tabancası ve 81 adet hava tabancası mermisi de emare olarak alındı.

Olayla ilgili tutuklanan iki zanlı hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.