Tabipler Birliği'ne üye olmadan diş hekimliği ve teknisyenlik yaptıkları belirlenen iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diş kliniğinde gerçekleştirilen denetimde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olmadan sağlık hizmeti verdikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diş kliniğinde gerçekleştirilen denetimde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olmadan sağlık hizmeti verdikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında yapılan denetimde, B.M.A.Z. (E-49)’nin Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olmadan diş hekimliği yaptığı, M.F. (E-42)’nin ise yine üyelik kaydı bulunmaksızın teknisyen olarak görev yaptığı belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar, çıkarıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.