Taçoy AKPA’da Göçmen ve Mültecilerin Sağlık Hakkını Gündeme Taşıdı

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu için Strazburg’da bulunan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Göçmenlerin ve Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi” konulu oturumda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu için Strazburg’da bulunan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Göçmenlerin ve Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi” konulu oturumda önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Sağlık Hizmetlerine Erişim Temel Bir İnsan Hakkıdır”

Konuşmasında sağlık hizmetlerine erişimin temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Taçoy, bunun aynı zamanda halk sağlığı ve insan onuru açısından da hayati önem taşıdığını söyledi. Göçmen ve mültecilerin dil engelleri, bilgi eksikliği ve çeşitli bürokratik sorunlar nedeniyle sağlık hizmetlerine yeterince ulaşamadıklarını ifade eden Taçoy, bu durumun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kadınlar ve Çocuklar İçin Özel Vurgu

Göçmen ve mülteci toplulukları içerisinde özellikle kadınlar, kız çocukları ve refakatsiz çocukların korunmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Taçoy, bu kişilerin çoğunun şiddet, sömürü, insan kaçakçılığı ve ağır travmalarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Bu nedenle sağlık hizmetlerine zamanında ve etkin erişimin sağlanmasının hem yasal hem de ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Taçoy, hassas grupların desteklenmesinin uluslararası toplumun ortak görevi olduğunu söyledi.

“Yabancı Düşmanlığı Yeni Engeller Oluşturuyor”

Avrupa’nın birçok bölgesinde yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, ırkçılık ve İslamofobinin endişe verici seviyelerde arttığına dikkat çeken Taçoy, bu durumun göçmen ve mültecilerin sağlık hizmetleri, eğitim ve topluma entegrasyon süreçlerinde ilave engeller yarattığını ifade etti.

“Türkiye Örnek Bir Model Sergiliyor”

AKPA üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’nin göç ve mülteci politikalarına da değinen Taçoy, Türkiye’nin on yılı aşkın süredir yaklaşık üç milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Türkiye’nin ayrım gözetmeksizin mülteci ve göçmenlere sağlık hizmetleri, eğitim olanakları ve çeşitli kamu hizmetlerine erişim sağladığını belirten Taçoy, bu yaklaşımın örnek alınması gerektiğini söyledi.

AKPA Kararında Sağlık Hakkına Vurgu

Taçoy, Türkiye adına AKPA Milletvekili Pelin Yılık tarafından hazırlanan “Göçmenlerin ve Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi” raporuna dayanılarak kabul edilen kararda, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde herkes için temel sağlık hakkının güvence altına alınmasının öneminin teyit edildiğini ifade etti.

Kararda, göçmen ve mültecilerin ruh sağlığı da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine etkin erişimlerinin sağlanmasının zorunlu olduğunun vurgulandığını belirten Taçoy, bunun halk sağlığının korunması açısından da kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

“Ortak Sorumluluk Gerektiriyor”

Göç olgusunun tüm toplumları etkileyen uluslararası bir gerçeklik olduğuna dikkat çeken Taçoy, ülkelerin göçmen ve mültecilere sağlık hizmetlerine etkin erişim sağlamaları halinde hem insan hakları konusundaki yükümlülüklerini yerine getireceklerini hem de daha sağlıklı, daha dirençli ve daha kapsayıcı toplumlar oluşturabileceklerini söyledi.