Taekwondocular Girne’de yarıştı

Taekwondo Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Müsabakaları yapıldı.

Taekwondo Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Müsabakaları yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara bölge sporcuları katılırken çekişmeli geçen maçları, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini düzenlenen törende Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Müsabakalarda 1. olan sporcular ise şöyle;

Kadınlar Sonuçları

1. Katagori : 1. Melek Ünver

2. Katagori : 1. Tuvana Yeleğen

3. Katagori : 1. Utku Kavin Yeleğen

4. Katagori : 1. Şura Çorumlu

5. Katagori : 1. Meryem Naz Tezen

6. Katagori : 1. Anna Kalyayeva

Erkekler Sonuçları

1. Katagori : 1. Ali Kencebay

2. Katagori : 1. Kerem Kencebay

3. Katagori : 1. Michael Tobiczyk

4. Katagori : 1. Sami Sultanoğlu

5. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz

6. Katagori : 1. İlya Praehyk

7. Katagori : 1. Doğu Göktürk Yeleğen

8. Katagori : 1. Mete Bozlar

9. Katagori : 1. Süleyman Mimedov

10. Katagori : 1. Öskan Hüseyin