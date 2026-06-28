Taekwondocular kıyasıya yarıştı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Zor Hareketler Müsabakaları yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Müsabakalara tüm bölgelerden sporcular katılırken müsabakalar büyük çekişme içinde geçti. Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönettiler. Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Müsebakalarda ilk sırada yer alan sporcular ise şöyle;
Kadınlar Sonuçları
Katagori : 1. Melek Ünver
Katagori : 1. Ayça Karip
Katagori : 1. Selin Tüfekçi
Katagori : 1. Tuvana Yeleğen
Katagori : 1. Utku Kavin Yeleğen
Katagori : 1. Şura Çorumlu
Katagori : 1. Nisa Keskin
Katagori : 1. Meryem Naz Tezen
Katagori : 1. Anna Kalyayeva
Erkekler Sonuçları
Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
Katagori : 1. Ali Kencebay
Katagori : 1. Kerem Kencebay
Katagori : 1. Michael Tobiczyk
Katagori : 1. Sami Sultanoğlu
Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz
Katagori : 1. İlya Praehyk
Katagori : 1. Doğu Göktürk Yeleğen
Katagori : 1. Süleyman Mimedov
Katagori : 1. Öskan Hüseyin
Katagori : 1. Yaman Kaya