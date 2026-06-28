Taekwondocular kıyasıya yarıştı

SPOR 19

Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 00:23 | Güncellendi: 28.06.2026 12:20 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Zor Hareketler Müsabakaları yapıldı. Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Müsabakalara tüm bölgelerden sporcular katılırken müsabakalar büyük çekişme içinde geçti. Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönet…

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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Zor Hareketler Müsabakaları yapıldı. Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Müsabakalara tüm bölgelerden sporcular katılırken müsabakalar büyük çekişme içinde geçti. Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönettiler. Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler. Müsebakalarda ilk sırada yer alan sporcular ise şöyle; Kadınlar Sonuçları Katagori : 1. Melek Ünver Katagori : 1. Ayça Karip Katagori : 1. Selin Tüfekçi Katagori : 1. Tuvana Yeleğen Katagori : 1. Utku Kavin Yeleğen Katagori : 1. Şura Çorumlu Katagori : 1. Nisa Keskin Katagori : 1. Meryem Naz Tezen Katagori : 1. Anna Kalyayeva Erkekler Sonuçları Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar Katagori : 1. Ali Kencebay Katagori : 1. Kerem Kencebay Katagori : 1. Michael Tobiczyk Katagori : 1. Sami Sultanoğlu Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz Katagori : 1. İlya Praehyk Katagori : 1. Doğu Göktürk Yeleğen Katagori : 1. Süleyman Mimedov Katagori : 1. Öskan Hüseyin Katagori : 1. Yaman Kaya