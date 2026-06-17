17 Haziran 2026 Çarşamba
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Taşkent’le Güngör arasındaki yangın söndürüldü

KIBRIS 22
Yayınlama: 17 Haziran 2026 Çarşamba 19:52 | Güncellendi: 17.06.2026 22:20 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Taşkent ile Güngör arasında bugün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.
Taşkent’le Güngör arasındaki yangın söndürüldü

Taşkent ile Güngör arasında bugün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın açıklamasına göre, sivil savunma ekipleri yangın söndürme çalışmalarına 2 arazöz, 2 Yangına İlk Müdahale (YİM) aracı ve 11 personelle destek verdi.

Dikmen Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü, Orman Dairesi, askeri birlik personeli ve bölge halkıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda Taşkent ile Güngör arasındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi