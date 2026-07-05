Tatar’dan Ayia Napa saldırısına sert tepki

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde bir KKTC vatandaşının kimliği belirsiz kişiler tarafından ağır yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde bir KKTC vatandaşının kimliği belirsiz kişiler tarafından ağır yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Faillerin en kısa sürede tespit edilerek adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirten Tatar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı ve kararlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Tatar, Güney Kıbrıs’ta Türk düşmanlığı, ırkçılık ve Kıbrıs Türk halkına yönelik nefret söylemlerinin endişe verici boyutlara ulaştığını ifade ederek, bu tür yaklaşımların önlenmesi için etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Ağır yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Tatar, ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar’ın açıklamasının tamamı şöyle;

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde bir KKTC vatandaşımızın kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayarak ağır yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen bu vahim saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce tespit edilerek adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Rum Yönetimi ve Rum polisi bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması konusunda samimi, ciddi ve kararlı bir irade ortaya koymalıdır. Soruşturmanın hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yürütülmesi ve saldırının arkasındaki saiklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Ne yazık ki bu saldırı ilk değildir. Temennimiz son olmasıdır; ancak Güney Kıbrıs’ta her geçen gün daha da görünür hâle gelen Türk düşmanlığı, ırkçılık ve Kıbrıs Türk halkına yönelik nefret söylemleri ciddi endişe kaynağıdır. Yaşanan bu vahim olayın da bu ortamdan bağımsız değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Kıbrıs Türk halkını hedef alan düşmanca söylemlere, ayrımcılığa ve ırkçı yaklaşımlara göz yumulması, bu tür saldırıları cesaretlendirmekte ve iki halk arasındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir. Bir taraftan barıştan, yakınlaşmadan ve güven ortamından söz edilirken, diğer taraftan Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların ve nefret söylemlerinin artması kabul edilebilir değildir. Gerçek bir güven ortamı, ancak karşılıklı saygı, güvenlik ve insanların kimliklerinden dolayı hedef alınmayacağından emin olmasıyla mümkündür. Rum Yönetimi’ni bu saldırıyı tüm ciddiyetiyle soruşturmaya, failleri bir an önce bulmaya ve Güney Kıbrıs’ta giderek yükselen Türk düşmanlığı ile ırkçılığa karşı samimi ve etkili tedbirler almaya davet ediyorum. Ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.