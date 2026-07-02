Tatar: Ortak zemin oluşmadan müzakerelerin yeniden başlaması mümkün değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in son açıklamalarına tepki göstererek, temsilcinin görev ve yetki sınırları içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in son açıklamalarına tepki göstererek, temsilcinin görev ve yetki sınırları içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Tatar, Holguín’in görevinin Kıbrıs konusunda yeni öneriler geliştirmek ya da çözüm modeli ortaya koymak olmadığını belirterek, taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını tespit ederek bunu BM Genel Sekreteri’ne rapor etmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Tatar, Holguín’in hazırladığı raporun ardından BM Genel Sekreteri António Guterres’in 2025 yılında ilk kez taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığını resmî raporunda kayıt altına aldığını hatırlattı.

Bu tespitin, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmemesinden kaynaklanan mevcut durumun BM tarafından da teyit edilmesi anlamına geldiğini kaydeden Tatar, bu gerçek değişmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak ortak bir zeminden söz edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle Türkiye’nin de tam destek verdiği egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği vizyonunu kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler yetkililerine de çağrıda bulunan Tatar, beklentilerinin görev ve yetki sınırları içinde hareket edilmesi, mevcut gerçeklerin objektif şekilde değerlendirilmesi ve taraflara yeni çözüm modelleri önermek yerine BM Genel Sekreteri tarafından verilen görevle sınırlı kalınması olduğunu ifade etti.