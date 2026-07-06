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Tatlısu Belediyesi anayollardaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor

KIBRIS 10
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 15:41 | Güncellendi: 06.07.2026 13:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Tatlısu Belediyesi’nin, ana ulaşım güzergahlarında yürüttüğü temizlik çalışmaları devam ediyor.
Tatlısu Belediyesi anayollardaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Tatlısu Belediyesi’nin, ana ulaşım güzergahlarında yürüttüğü temizlik çalışmaları devam ediyor.

Tatlısu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin, özellikle yoğun kullanılan anayol güzergahlarındaki çalışmaları kapsamında yol kenarlarında biriken atıklar ve yabani otlar temizlenerek, çevre düzenlemesi yapılıyor.

Tatlısu Belediyesi, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, kamuya açık alanların korunması konusunda toplumsal duyarlılığın önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi