Tatlısu Belediyesi kadınlar için kültür gezisi düzenledi

Tatlısu Belediyesi kadınlar için Türkiye’ye gezi düzenledi.

Tatlısu Belediyesi kadınlar için Türkiye’ye gezi düzenledi.

Tatlısu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ankara–Eskişehir–Haymana’ya yapılan üç günlük kültür gezisi kapsamında, Anıtkabir, Ankara’nın tarihi ve simge noktaları, Eskişehir’in kültürel ve turistik alanlarıyla Haymana’nın tarihi mekânları ziyaret edildi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinliklere önem verdiklerini belirterek, bu tür organizasyonların dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Orcan, “Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif yer almasını, tarihi ve kültürel değerlerimizi yakından tanımasını önemsiyoruz” dedi.

Kardeş belediye Gölbaşı Belediyesi ile kurdukları güçlü iş birliğini daha da geliştirerek, halka yönelik sosyal ve kültürel projeleri artırmaya devam edeceklerini belirten Hayri Orçan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’na, belediye yönetimine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.