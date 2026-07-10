TC ile KKTC arasında imzalanacak doğal gaz boru hattı kurulması projesi Rum basınında manşet oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın KKTC’yi ziyareti ve KKTC ile TC arasında imzalanacak Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı Rum basınında manşette yer buldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın KKTC’yi ziyareti ve KKTC ile TC arasında imzalanacak Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı Rum basınında manşette yer buldu.

Alithia haberi; “Türkiye İşgal Bölgelerine Doğal Gaz Götürüyor… Boru Hattı Kurulmasıyla İlgili Mutabakat Zaptı İmzalanıyor” başlığıyla manşete çekti.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk medyasına yansıyanları aktaran gazete, Türkiye’nin, projenin kara tesisleri için gereken her şeyi üstleneceğini ancak buna KKTC’deki mevcut elektrik santralinin kapasitesinin yükseltilmesinin dahil olup olmadığını öğrenemediğini belirtti.

-“Türkiye alternatif tedarikçi olabileceği argümanını güçlendirmek istiyor”

Gazeteye göre, Rum siyaset analizcileri ve enerji uzmanları, Türkiye’nin doğal gaz altyapısı ve KKTC ile elektrik bağlantısıyla ilgili diğer enerji projesini en kısa sürede hayata geçirmek istemesini, “Başka piyasalara, alternatif tedarikçi olabileceği argümanını güçlendirmek için de istediği” kanaatinde.

-“Rum Enerji Bakanı Damianos: Önümüzdeki yıllarda doğal gaz ihracatçısı olacağız”

Gazete, Türkiye’nin bu hamlesinin, Rum yönetiminin “Perde önündeki olgunlaşma açıklamalarının ardında bu cephelerin her ikisinde de başarısız olmaya, doğal gaz kabul terminali ve SFRU gemisi ‘Promitheas’ konularında ilerleme talebinde bulunmadığı” bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki yıllarda, doğal gazı ile Mısır üzerinden Avrupa piyasalarını besleyecek bir ihracatçı ülke haline geleceğini açıkladığını yazan gazete, “Hristodulidis hükümeti enerji konularında, henüz gerçekleşmeden, büyük laflar etmeye kesintisiz devam ediyor” yorumunu yaptı.

Habere göre Damianos, 30’uncu Devlet Yuvarlak Masa toplantısının (Annual Government Royndtable) ikinci gününde “Dinamik enerji merkezi olarak Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz’in potansiyeli” (The Potential of Southeast Europe and the Mediterranean as dynamic energy hubs) konulu panelde konuştu.

Chevron, ExxonMobil, Total Energies ve ENI gibi büyük enerji şirketleriyle gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini anlatan Damianos, sözde “Rum doğal gazının” önümüzdeki yıllarda, Mısır’daki sıvılaştırma tesisleri üzerinden Avrupa piyasasına ihraç edilmeye başlanmasının beklendiğini söyledi. “Doğal gazımızın sıvılaştırılmak üzere Mısır’a gideceği 2028’e hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda kendi rezervlerimizden enerji ihracatçısı olacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Damianos, Yunanistan ve İsrail ile deniz altı elektrik kablo bağlantısı “Great Sea Interconnector/GSI) projesine de değindi. Bu projenin Güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi ihraç etmesine ve güneş enerjisi dinamiğini değerlendirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Damianos, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun ve Yunanistan, İsrail ve ABD’nin de katıldığı 3+1 oluşumunun, bölgesel enerji iş birliğinin ileri götürülmesindeki önemine de işaret etti.