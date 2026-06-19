TDP, BİMER Projesi'ne ilişkin bilgi ve belgelerin açıklanmasını istedi

TDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, TDP Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, 12/2006 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Başbakanlık’a resmi başvuruda bulundu.

TDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, TDP Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, 12/2006 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Başbakanlık’a resmi başvuruda bulundu.

Reynar, kamu kaynakları kullanılarak yürütüldüğü belirtilen projenin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, projenin toplam bütçesi, finansman kaynakları, ihale tarihi, ihaleye katılan ve ihaleyi kazanan firmalar, imzalanan sözleşme, bugüne kadar yapılan ödemeler, mevcut durumu ve tamamlanma takvimi hakkında bilgi talep etti.

Başvuruda ayrıca, sistemin kamuoyuna duyurulmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen neden tam kapasiteyle hizmet vermediğinin açıklanması istenirken, projeye ilişkin herhangi bir süre uzatımı, ek sözleşme veya ilave ödeme yapılıp yapılmadığının da kamuoyuna açıklanması talep edildi.

İhale ilanı, ihale sonuç kararı, sözleşme metni, hakediş ve ödeme bilgileri, kabul ve test raporları ile projenin mevcut durumunu gösteren resmi rapor ve yazışmaların paylaşılması talebine de yer başvuruda, Reynar, talep edilen bilgi ve belgelerin yasal süre içerisinde taraflarına iletilmesini istedi.

Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın vatandaşlara kamu kaynaklarının kullanımını denetleme ve kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanmasına katkı koyma hakkı tanıdığına işaret edilen açıklamada, talebin tamamen veya kısmen reddedilmesi halinde ret gerekçelerinin ve buna ilişkin hukuki dayanakların yazılı olarak bildirilmesinin de istendiği kaydedildi.