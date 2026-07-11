TDP: “Özgür basın, demokratik toplumun vazgeçilmez güvencesidir”

TDP, bu günün yalnızca bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete Saadet’in yıldönümü değil; aynı zamanda halkın haber alma hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün ve demokratik yaşamın simge günlerinden biri olduğunu kaydetti.

TDP, bu günün yalnızca bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete Saadet’in yıldönümü değil; aynı zamanda halkın haber alma hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün ve demokratik yaşamın simge günlerinden biri olduğunu kaydetti.

TDP, 11 Temmuz Basın Günü mesajında, basının; iktidarların değil, halkın yanında durduğu, gerçeğin peşinden gittiği ve kamu adına denetim görevini yerine getirdiği ölçüde özgür olacağını belirterek, “Güçlü demokrasiler, güçlü ve bağımsız basınla ayakta kalır.” ifadelerini kullandı.

“Bugün gazetecilerin ekonomik baskılar, siyasi müdahaleler, hedef göstermeler ve sansür girişimleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, basın özgürlüğünü savunmak yalnızca gazetecilerin değil, demokrasiye inanan herkesin ortak sorumluluğudur." diyen TDP, eleştirel düşüncenin, özgür haberciliğin ve halkın doğru bilgiye erişim hakkının her koşulda savunucusu olmaya devam edeceğini, çünkü gerçeğin özgürce konuşulamadığı yerde demokrasinin zayıflayacağını ve toplumun nefessiz kalacağına işaret etti.

TDP, 11 Temmuz vesilesiyle, geçmişten bugüne halkın haber alma hakkı için emek veren, baskılara rağmen gerçeğin izinden ayrılmayan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlarken, basın özgürlüğünün güvence altına alındığı, gazetecilerin görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirebildiği demokratik bir gelecek için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.