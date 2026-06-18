TDP Parti Meclisi’nden yerel seçimlere ilişkin iş birliği kararı

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci tarafından yapılan açıklamada, Parti Meclisi’nin, TDP ve CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu başarılı yönetim anlayışının sürdürülmesini ve mevcut belediyelerin korunmasını öncelikli hedef olarak benimsediği ifade edildi. Ekinci, söz konusu karar alınırken, TDP ve CTP yönetimleri arasında yürütülen istişarel…

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci tarafından yapılan açıklamada, Parti Meclisi’nin, TDP ve CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu başarılı yönetim anlayışının sürdürülmesini ve mevcut belediyelerin korunmasını öncelikli hedef olarak benimsediği ifade edildi.

Ekinci, söz konusu karar alınırken, TDP ve CTP yönetimleri arasında yürütülen istişarelerde gelinen aşama ile Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kurulan iş birliğinin yarattığı olumlu siyasal iklim ve toplumsal dayanışmanın göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya konulan iş birliğinin toplumda yarattığı olumlu atmosferin ve demokratik mücadeleye kattığı ivmenin önemli bir deneyim olarak değerlendirildiği belirtilerek, ilerici ve değişimden yana kesimlerin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin toplumsal karşılık bulduğu vurgulandı.

Bu çerçevede, TDP yönetimindeki Lefkoşa Türk Belediyesi ile CTP yönetimindeki belediyelerin korunmasına yönelik siyasi çalışmaların yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, diğer belediyelerde izlenecek stratejilerin belirlenmesi amacıyla, olası iş birlikleri, ortak adaylık modelleri ve seçim stratejilerinin değerlendirilmesi için ilgili ilçe örgütleriyle temas ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi konusunda Genel Başkan Zeki Çeler’e tam yetki verildiği belirtildi.