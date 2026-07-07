Tehlikeli sürüş pahalıya patladı

Gazimağusa'da Eski Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeyken tehlikeli mahalde araç geçerek trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Gazimağusa'da Eski Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeyken tehlikeli mahalde araç geçerek trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu araç sürücüsü kısa sürede tespit edildi.

Sürücüye, işlemiş olduğu trafik suçları nedeniyle toplam 12 bin 123,60 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 25 ceza puanı işlendi. Polis, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetim ve yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.