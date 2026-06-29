Tehlikeli Sürüşe Geçit Yok: İki Sürücüye Ağır Yaptırım

Denetimlerde, sürücü M.B., tehlikeli sürüş ve seyrüsefersiz araç kullanmaktan 18 bin 185 TL 40 kuruş para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 25 ceza puanı işlendi.

Denetimlerde, sürücü M.B., tehlikeli sürüş ve seyrüsefersiz araç kullanmaktan 18 bin 185 TL 40 kuruş para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 25 ceza puanı işlendi.

Bir diğer sürücü İ.B. ise tehlikeli sürüşün yanı sıra seyrüsefersiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 24 bin 247 TL 20 kuruş para cezası aldı. Sürücünün ehliyetine ayrıca 35 ceza puanı işlendi.

Polis, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız ve artarak devam edeceğini vurguladı.