Teknesi bozulan balıkçı, 8 gün Pasifik Okyanusu’nda mahsur kaldı

Pasifik Okyanusu’nda mucizevi yaşam savaşı…

Pasifik Okyanusu’nda mucizevi yaşam savaşı…

İngiliz basınından The Guardian, Cook Adaları’nda teknesi bozulduktan sonra 8 gün sürüklenen Junior Apiuta Apiuta’nın yaşam mücadelesine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

DONDURUCU SOĞUK VE ARALIKSIZ YAĞMURLA MÜCADELE ETTİ

11 Haziran’da Pukapuka Adası’ndan tek başına balık avına çıkan Apiuta’nın teknesinin motoru kısa süre sonra arızalandı.

Açık denizde yalnız kalan Apiuta; dev dalgalar, dondurucu soğuk ve aralıksız yağmurla mücadele etti.

İNANCINI KAYBETMEDİ

İki kez büyük dalgalar nedeniyle denize savrulduğunu aktaran Apiuta; korkmadığını, inancını kaybetmediğini ve dua etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Yanındaki sınırlı malzemelerle hayatta kalan Apiuta; iki şişe su, bir kova, balıkçılık ekipmanları, bir kutu ve bir örtü kullandı.

YAĞMUR SULARINI İÇTİ

Yakaladığı balıkları çiğ olarak yiyen Apiuta, yağmur suyunu kovada biriktirdi; soğuktan korunmak için ise örtü ve kutudan yararlandı.

En zor kısmın okyanusun kendisini nereye sürükleyeceğini bilmemek olduğunu belirten Apiuta, umudunu kaybetmediğini söyledi.

RÜZGAR YÜZÜNDEN İLK BAŞTA KURTARILAMADI

Üçüncü gün uzakta bir balıkçı teknesi gördüğünü ancak rüzgâr nedeniyle ona ulaşamadığını aktardı.

Sekizinci gün bir uçak sesi duyan Apiuta, kısa süre sonra Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait uçağın bölge üzerinde tur attığını ve arama çalışmalarını başlattığını ifade etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Apiuta, bölgeye yönlendirilen Tayvanlı bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Yeni Zelanda’ya götürülen Apiuta’nın ailesiyle iletişime geçtiği, durumunun iyi olduğu ve yakında evine döneceği bildirildi.