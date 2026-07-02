Teknik personel ve turunçgil üreticilerine biyolojik mücadele ve bitki sağlığı eğitimi verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık konferans salonunda yer alan programa üreticiler, teknik personel, sektör temsilcileri ve konuya ilgi duyan paydaşlar katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık konferans salonunda yer alan programa üreticiler, teknik personel, sektör temsilcileri ve konuya ilgi duyan paydaşlar katıldı.

Eğitimin ilk bölümünde, TAGEM Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Raziye Çetinkaya Yıldız, “Turunçgillerdeki Önemli Bakteriyel Hastalıklar ve Bahçe Surveyleri” konulu sunum yaptı. Yıldız, turunçgil üretimini tehdit eden başlıca bakteriyel hastalıklar, bu hastalıkların belirtileri, yayılma şekilleri, erken teşhis yöntemleri ve bahçelerde yürütülen survey çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sunumda ayrıca, hastalıkların yayılmasının önlenmesinde kültürel mücadele yöntemlerinin, düzenli bahçe kontrollerinin ve iyi tarım uygulamalarının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Programın ikinci bölümünde ise TAGEM Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla, “Turunçgil Bahçelerinde Biyolojik Mücadele’nin Önemi” başlıklı sunum yaptı. Yayla, kimyasal mücadeleye alternatif olarak biyolojik mücadele yöntemlerinin çevre, insan sağlığı ve sürdürülebilir üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Doğal düşmanların korunması ve etkin şekilde kullanılmasıyla zararlılarla etkili mücadelenin mümkün olduğunu belirten Yayla, biyolojik mücadele uygulamalarının üretim maliyetlerinin azaltılması ve doğal dengenin korunmasına sağladığı katkıları örneklerle anlattı. Yayla ayrıca, üreticilerin bahçe yönetiminde dikkat etmesi gereken uygulamalar ile biyolojik mücadelede başarıyı artıracak yöntemler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Eğitim programının sonunda katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.