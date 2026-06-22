'Telaffazu en zor soru' sosyal medyada gündem oldu: 47 harften oluşuyor

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan ünlü oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ'a sorulan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. 47 harften oluşan gölün ismini telaffuz etmekte programın sunucusu Oktay Kaynarca bile zorlanırken Aktuğ doğru cevap vermeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan ünlü oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ'a sorulan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. 47 harften oluşan gölün ismini telaffuz etmekte programın sunucusu Oktay Kaynarca bile zorlanırken Aktuğ doğru cevap vermeyi başardı.

Yarışma tarihinin teleffuzu en zor soru oldu

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışma programına ünlü oyuncu Mustafa Ferit Altuğ katıldı. 9'uncu soruya kadar ilerleyen Altuğ'a sorulan ve 200 bin TL değerindeki soru ise şaşırttı.

Altuğ'a 47 harften oluşan ve yarışma tarihinin en zor teleffuz edilen sorularından biri olan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu yöneltildi. Şıklarda ise ABD, Kenya, Moğalistan ve Finlandiya seçenekleri yer aldı. Uzun süre düşünen ve çift cevap hakkını kullanan Altuğ, ABD diyerek doğru yanıtı verdi.

Atasözü sorusunda elendi

11. soruya kadar yükselen Aktuğ, 500 bin TL değerindeki atasözü sorusunda ise yarışmaya veda etti. Aktuğ,"İki kardeş savaşmış" şeklindeki başlayan atasözünün devamı nasıldır?” sorusuna "Düşmanları ağlamış" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "Ebleh buna inanmış" çıktı. Yarışmacı toplamda 50 bin TL kazandı.