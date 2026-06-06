Terör şüphelisi 2 Filistinliye vatandaşlık verilmiş...

Fileleftheros 32 ve 38 yaşlarındaki Filistinlilerin tasarruflarında patlayıcı imali için amonyum nitrat bulundurmaktan yakalanmasından bir hafta sonra da 54 ve 57 yaşındaki Filistinlilerin yakalanması üzerine başlatılan polis araştırmasının büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğünü yazdı.

Fileleftheros 32 ve 38 yaşlarındaki Filistinlilerin tasarruflarında patlayıcı imali için amonyum nitrat bulundurmaktan yakalanmasından bir hafta sonra da 54 ve 57 yaşındaki Filistinlilerin yakalanması üzerine başlatılan polis araştırmasının büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğünü yazdı.

Habere göre araştırmalar kapsamında, iki hafta önce yakalanan iki Filistinlinin iş birlikçisi olduğuna inanılan 50’li yaşlardaki Filistinlilerin ve yıllardır Güney Kıbrıs’ta yaşadığı ve vatandaş da yapıldığı belirlendi. Haklarındaki 8'er gün tutukluluk emri süresi dolduğundan, sürenin uzatılması için yarın yeniden mahkeme çıkarılacaklar.

Tasarruflarında amonyum nitrat bulundurmaktan iki hafta önce yakalanan Filistinlilerin tutukluluk süresi de ikinci defa uzatılacak. 30’lu yaşlardaki Filistinlilerden birinin Güney Kıbrıs’ta kaçak ikamet ettiğini belirleyen Rum polisi, bu kişinin Güney Kıbrıs’a KKTC’den girmiş olabileceğini düşünüyor. Tasarruflarında bulundurdukları amonyum nitratı ise Güney Kıbrıs’tan temin etmiş olduklarına inanılıyor.

Filistinliler hakkında “terör” suçlaması olduğundan Larnaka Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmaları basına kapalı olacak.