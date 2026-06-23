Texas’ta arı yüklü TIR devrildi: Milyonlarca bal arısı çevreye yayıldı

ABD’nin Texas eyaletinde yaklaşık 400 kovan taşıyan bir TIR’ın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer, kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD’nin Texas eyaletinde yaklaşık 400 kovan taşıyan bir TIR’ın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer, kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Orange County acil durum yetkilileri, pazar sabahı meydana gelen kazanın ardından bölgedeki yolları trafiğe kapattı ve ekipler TIR’ı boşaltıp kurtarabildikleri kadar kovanı kurtarmaya çalışırken mahalle sakinlerine evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Houston kentinin doğusunda, Louisiana sınırında yer alan bölgede ilk belirlemelere göre arı sokması vakası veya ciddi bir yaralanma rapor edilmedi. Kovanların sahibinin kimliği ise henüz netleşmedi.

Olay yerine yakın bir arıcılık işletmesinin sahibi olan Christie Ray, bölgedeki üç veya dört farklı arıcılık firmasının gönüllülerinin yardım etmek amacıyla pazar günü kaza kırım alanına gittiğini belirtti.

Diğer bir yerel işletme sahibi Chris Moore ise oğlu ve çalışanlarıyla birlikte kurtarma çalışmalarına katıldığını ancak 408 kovandan sadece dörtte birinin kurtarılabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Moore, arıların hayatta kalmasının büyük ölçüde kazadan sonra kaç kraliçe arının sağ kaldığına bağlı olduğunu vurguladı.

Arıcılık sektörü için büyük finansal kayıp

Bu ölçekteki bir kaybın arıcılık işletmeleri üzerindeki etkisinin tesisin büyüklüğüne bağlı olduğunu ifade eden Chris Moore, üreticinin sadece kovanları değil, o kovanların üretebileceği potansiyel geliri de kaybettiğini kaydetti. Moore, “Bu büyük bir kayıp. Tek seferde bu kadar çok kovan kaybetmek ciddi bir darbedir” dedi.

Büyük arıcılık işletmelerinin, Kaliforniya gibi eyaletlerde tarımsal tozlaşmayı sağlamak ve bal üretimi amacıyla Güney ile Orta Batı bölgelerindeki çiçek açma mevsimlerini takip etmek için kovanları ülke genelinde taşıması sektörde sıkça uygulanan bir yöntem olarak biliniyor.

Kazaya karışan kovanların Kuzey Dakota’ya gitmek üzere yola çıktığı ve henüz birkaç mil ilerlemiş olduğu öğrenildi. TIR sürücüsünün yanlış bir yola girerek dar yollara sahip bir mahalleye saptığı ve keskin bir virajı dönmeye çalışırken dorsenin devrildiği aktarıldı.

Yerel arıcılar, bölgede kalan başıboş arıları toplamak için yakalama kutuları yerleştirirken, böceklerin alandan tamamen temizlenmesinin zaman alacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz nisan ayında da Tennessee’de arı yüklü bir kamyonun karıştığı kaza eyaletler arası trafikte ciddi aksamalara yol açmıştı.