TFF duyurdu: Yeni kurallar resmen Türkiye’ye geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonundan itibaren tüm liglerde Dünya Kupası yeni oyun kurallarının uygulanacağını resmen duyurdu. MHK ve UEFA koordinasyonunda hakemler ile kulüplere yönelik eğitim seminerleri başlarken TFF, kural değişikliği geçiş süreci son başvuru tarihini de ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonundan itibaren tüm liglerde Dünya Kupası yeni oyun kurallarının uygulanacağını resmen duyurdu. MHK ve UEFA koordinasyonunda hakemler ile kulüplere yönelik eğitim seminerleri başlarken TFF, kural değişikliği geçiş süreci son başvuru tarihini de ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin 2026-27 sezonu öncesinde kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlandığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletildi.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ PLANLANDI

MHK, Avrupa’daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu bir şekilde, 2026-27 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim ve bilgilendirme süreci planladı.

Bu kapsamda, sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcisinin katılımıyla hakemlere eğitim verilecek.

Ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglere yansımaları kamuoyuyla paylaşılacak.

Kulüplere yönelik “Oyun Kuralları Seminerleri”ne ilişkin bilgilendirme yazısı, 2 Temmuz’da Kulüpler Birliği aracılığıyla iletildi. Eğitim taleplerinin de 10 Temmuz’a kadar TFF’ye bildirilmesi istendi.

DÜNYA KUPASI’NDA UYGULANAN KURALLAR SÜPER LİG’E GELİYOR!

Eğitimler, kulüplerin hazırlık programları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. UEFA organizasyonlarında Türkiye’yi temsil edecek kulüpler için ihtiyaç halinde ayrıca planlama yapılabilecek.

Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in yanı sıra Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüplerini de kapsayacak şekilde sezon başlangıcı öncesinde gerçekleştirilecek.

MHK, yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasını sağlamayı, uygulama birliğini güçlendirmeyi ve 2026-27 sezonuna uluslararası standartlarla tam uyum içinde başlamayı hedefliyor.

DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ KURALLAR UYGULANIYOR?

Peki Dünya Kupası’nda uygulanan yeni kurallar neydi?

İşte o liste…

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2026 Dünya Kupası’nda maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik birçok kural değişikliğini uygulama kararı aldı.

Taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile VAR’ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemeler, hazırlık maçlarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında hakemler tarafından resmi olarak uygulamaya konuldu.

Dünya Kupası’nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapıyor.

Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçiyor.

Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanıyor.

DEĞİŞİKLİK VE SAKATLIK İÇİN YENİ UYGULAMA

Dünya Kupası’nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılıyor.

Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekliyor ve takımı bir kişi eksik oynuyor.

Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalabiliyor.

Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebiliyor.

Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabiliyor.

HATALI KORNER VE İKİNCİ SARI KARTLARDA VAR DEVREDE

Dünya Kupası’nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebiliyor.

Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebiliyor.

İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanabiliyor.

AĞIZ KAPATMAYA VE SAHAYI TERK ETMEYE KIRMIZI KART!

Sahadaki gerilim anlarında futbolcuların rakipleriyle tartışırken ağızlarını elleriyle, kollarıyla ya da formalarıyla kapatarak gizli konuşmalar yapması artık doğrudan kırmızı kart ile cezalandırılabilecek.

Hakemin kararlarını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden futbolculara ya da oyuncularını bu yönde teşvik eden teknik heyet ve kulüp yetkililerine de anında kırmızı kart çıkacak.