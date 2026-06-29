‘The Good Life’ dizisinin yıldızı Penelope Keith, 86 yaşında hayatını kaybetti

‘The Good Life’ ve ‘To the Manor Born’ gibi efsanevi durum komedileriyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu ve sunucu Dame Penelope Keith, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, ‘The Good Life’ dizisindeki performansıyla 1977 yılında BAFTA ödülüne layık görülmüştü.

‘The Good Life’ ve ‘To the Manor Born’ gibi efsanevi durum komedileriyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu ve sunucu Dame Penelope Keith, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, ‘The Good Life’ dizisindeki performansıyla 1977 yılında BAFTA ödülüne layık görülmüştü.

İngiliz televizyonunun usta isimlerinden oyuncu ve sunucu Dame Penelope Keith’in 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Ünlü oyuncunun ailesi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“50 yılı aşkın süredir yaşadığı Surrey’deki evinde bir süredir kanserle mücadele eden Dame Penelope Keith’in huzur içinde hayatını kaybettiğini duyurmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemiz, tedavi süreci boyunca sunulan özen ve destek için minnettardır; bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”

UNUTULMAZ KARAKTERLERE HAYAT VERDİ

1977 yılında kendisine BAFTA ödülü getiren The Good Life dizisinde canlandırdığı sınıf atlama meraklısı Margo Leadbetter karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Keith; yapımda eşi Jerry rolündeki Paul Eddington ve kendi kendine yeten komşuları Tom ile Barbara Good’u oynayan Richard Briers ve Felicity Kendall ile kamera karşısına geçmişti.

2000’li yıllardan itibaren ağırlıklı olarak tiyatroya yönelen usta isim, Blithe Spirit oyununda Madam Arcati, The Importance Of Being Earnest (Ciddi Olmanın Önemi) oyununda ise Lady Bracknell rolüyle seyirci karşısına çıktı.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ TARAFINDAN ‘DAME’ UNVANUNA LAYIK GÖRÜLDÜ

Penelope Keith, sanata ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı 2014 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından “Dame” unvanına layık görülmüştü.