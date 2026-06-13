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THY uçağı, Antalya Havalimanı’nda radar direğine çarptı: 1 yolcu hafif yaralandı

KIBRIS 28
Yayınlama: 13 Haziran 2026 Cumartesi 18:11 | Güncellendi: 14.06.2026 00:56 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli uçağı, Antalya Havalimanı’na inişi sonrası taksi sırasında radar direğine çarparak hasar aldı.
THY uçağı, Antalya Havalimanı’nda radar direğine çarptı: 1 yolcu hafif yaralandı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli uçağı, Antalya Havalimanı’na inişi sonrası taksi sırasında radar direğine çarparak hasar aldı.

Boeing 777 tipi uçak, Antalya Havalimanı’nda park yerine gitmek üzere havalimanında taksi yaptığı sırada yanlış taksi yoluna girdi. Uçak, bu esnada hava trafik kontrol sistemlerine ait radar direğine temas etti. 267 yolcunun tahliye edildiği olayda 1 yolcu hafif yaralanırken, uçakta ve radar direğinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs