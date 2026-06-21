“TİS Yasası ve Uygulamaları” panel dizisinin üçüncüsü Gazimağusa’da yapıldı

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, panelde, çalışma hayatının güncel sorunları, sendikal haklar ve mevzuattaki eksiklikler tartışıldı.

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, panelde, çalışma hayatının güncel sorunları, sendikal haklar ve mevzuattaki eksiklikler tartışıldı.

-Serdaroğlu

Panelin açılışında konuşan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çalışma yaşamında karşılaşılan zorlukların ancak örgütlü bir duruşla aşılabileceğini ifade etti.

Mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Serdaroğlu, özellikle kadın üyelerin sendikal faaliyetlerde ve karar mekanizmalarında daha aktif rol almasının, mevcut hakların korunması ve gelecekteki kazanımların geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğin ana gündem maddesini oluşturan Toplu İş Sözleşmesi Yasası, Serdaroğlu ve sendika yönetim kurulu tarafından tüm detaylarıyla ele alındı.

Yasaya ait içeriklerin ve pratik uygulama süreçlerinin masaya yatırıldığı panelde, ilgili mevzuatın çalışanların haklarını güvence altına almadaki rolü, iş yerlerinde istikrarı ve barışı sağlamadaki işlevi üzerinde duruldu.

Ayrıca panelistler, katılımcılara yasa kapsamında hakları ve yasal yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi aktardı.

Panelin son bölümü ise soru-cevap formatında gerçekleştirildi. Etkinlikte söz alan sendika üyeleri, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları somut problemleri, hak kayıplarını ve yasanın işleyişine dair sorularını Serdaroğlu iletti.

Etkinliğin sonunda panele katılan tüm üyelere katılım belgesi takdim edildi.