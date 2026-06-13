Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer görevden alındı: Yeni Müdür Veli Esendağlı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında Ticaret Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sevil Yönlüer görevden alındı.

Kararda, 2 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Ticaret Dairesi Müdürü olarak görev yapan Yönlüer'in 13 Haziran 2026 tarihi itibarıyla görevinden alındığı belirtildi.

Boşalan Ticaret Dairesi Müdürü görevine ise Veli Esendağlı atandı. Esendağlı'nın 13 Haziran 2026 tarihinden itibaren göreve başlayacağı ve atandığı mevkinin maaşını alacağı kaydedildi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.