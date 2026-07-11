11 Temmuz 2026 Cumartesi
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Tır içerisine gizlediği şahsın KKTC’den çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı

KIBRIS 9
Yayınlama: 11 Temmuz 2026 Cumartesi 13:37 | Güncellendi: 11.07.2026 12:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Gazimağusa’da, 3 bin dolar karşılığı tır içerisine gizlediği bir şahsın KKTC’den kanunsuz çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı.
Tır içerisine gizlediği şahsın KKTC’den çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, 3 bin dolar karşılığı tır içerisine gizlediği bir şahsın KKTC’den kanunsuz çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, M.S.(E-52)’nin, Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na gelen gemiye, kullanımındaki tır araç ile yük boşaltmak maksadıyla girdiği sırada, 3 bin Dolar karşılığında tır içerisine gizlediği bir şahsın, muhaceret işlemini yaptırmadan gemiye binmesine yardımcı olduktan sonra KKTC’den kanunsuz olarak çıkış yapmasını sağladığı tespit edildi. 

Yürütülen soruşturma kapsamında M.S. dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi