Tır içerisine gizlediği şahsın KKTC’den çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, 3 bin dolar karşılığı tır içerisine gizlediği bir şahsın KKTC’den kanunsuz çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da, 3 bin dolar karşılığı tır içerisine gizlediği bir şahsın KKTC’den kanunsuz çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, M.S.(E-52)’nin, Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na gelen gemiye, kullanımındaki tır araç ile yük boşaltmak maksadıyla girdiği sırada, 3 bin Dolar karşılığında tır içerisine gizlediği bir şahsın, muhaceret işlemini yaptırmadan gemiye binmesine yardımcı olduktan sonra KKTC’den kanunsuz olarak çıkış yapmasını sağladığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.S. dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.