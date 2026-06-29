Tolga Kınacı Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu

Plajın sıcak atmosferinde kıran kırana geçen mücadelelere sahne olan Geleneksel Tolga Kınacı Plaj Hentbol Şampiyonası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Plajın sıcak atmosferinde kıran kırana geçen mücadelelere sahne olan Geleneksel Tolga Kınacı Plaj Hentbol Şampiyonası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Büyük bir rekabete ve centilmenlik ruhunun ön planda olduğu maçlara sahne olan turnuvada şampiyonluk kupaları sahiplerine ulaştı.

Kuzey Kıbrıs hentbolunun önemli isimlerinden Tolga Kınacı anısına düzenlenen plaj hentbolu şampiyonası, final gününde sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, takımlar şampiyonluk için ter dökerken, sahalardaki dostluk görüntüleri dikkat çekti.

Kürsüde Şampiyonluk Rüzgarı

Üç farklı kategoride gerçekleşen turnuvanın final müsabakaları sonunda genel klasman şu şekilde oluştu:

Büyük Kadınlar: Final maçında rakibi Esentepe’yi mağlup eden Şahlan şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Esentepe ise turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Büyük Erkekler: Erkekler kategorisinde ise Handbulls, NDW karşısında elde ettiği galibiyetle turnuvayı zirvede tamamlarken, NDW ikincilik kupasının sahibi oldu.

U16 Kızlar: Geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı U16 kızlarda Esentepe şampiyonluğa ulaşırken, Şahlan ikinci sırada yer aldı.

“Centilmenlik Ruhunu Öne Çıkardık”

Organizasyon boyunca takımların sergilediği performans kadar, sahalarda sergilenen sportmenlik de büyük takdir topladı. Kıyasıya rekabete rağmen sporun birleştirici gücünü sahaya yansıtan sporcular, turnuvanın “centilmenlik ruhu ile geçmesi” hedefini başarıyla yerine getirdi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, organizasyon komitesi katılımcı tüm sporculara, teknik heyetlere ve bu anlamlı şampiyonaya destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Ödülleri UBP Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, UBP Girne İlçe Başkanı İbrahim Elbildim ve Merhum Tolga Kınacı’nın ailesi Verdi.