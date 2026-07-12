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Trafik denetimleri: 480 sürücüye yasal işlem, 59 araç trafikten men, bir tutuklu

KIBRIS 1
Yayınlama: 12 Temmuz 2026 Pazar 14:10 | Güncellendi: 12.07.2026 11:31 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; 480 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 59 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.
Trafik denetimleri: 480 sürücüye yasal işlem, 59 araç trafikten men, bir tutuklu

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; 480 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 59 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 3 bin 73 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 198’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 66’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 54’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 114’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi