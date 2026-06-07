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Trafik denetimlerinde 278 sürücü rapor edildi

KIBRIS 17
Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 17:59 | Güncellendi: 07.06.2026 21:09 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı.
Trafik denetimlerinde 278 sürücü rapor edildi

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

  • 137 sürat,
  • 20 alkollü içki tesiri altında araç kullanma,
  • 4 sigortasız araç kullanma,
  • 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanma,
  • 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanma,
  • 13 muayenesiz araç kullanma,
  • 25 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,
  • 1 trafik levha ve işaretlerine uymama,
  • 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma,
  • 2 aracın ışık kurallarına uymama,
  • 63 diğer trafik suçları.

Kaynak: Gündem Kıbrıs