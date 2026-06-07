Trafik denetimlerinde 278 sürücü rapor edildi

KIBRIS 17

Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 17:59 | Güncellendi: 07.06.2026 21:09 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı.

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Denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı. Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle: 137 sürat,

20 alkollü içki tesiri altında araç kullanma,

4 sigortasız araç kullanma,

2 sürüş esnasında cep telefonu kullanma,

10 emniyet kemeri takmadan araç kullanma,

13 muayenesiz araç kullanma,

25 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,

1 trafik levha ve işaretlerine uymama,

1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma,

2 aracın ışık kurallarına uymama,

63 diğer trafik suçları.