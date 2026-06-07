Trafik denetimlerinde 278 sürücü rapor edildi

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı.
Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:
- 137 sürat,
- 20 alkollü içki tesiri altında araç kullanma,
- 4 sigortasız araç kullanma,
- 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanma,
- 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanma,
- 13 muayenesiz araç kullanma,
- 25 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,
- 1 trafik levha ve işaretlerine uymama,
- 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma,
- 2 aracın ışık kurallarına uymama,
- 63 diğer trafik suçları.