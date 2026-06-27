Trafik denetimlerinde 405 sürücü rapor edildi, 33 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 405 sürücü rapor edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 405 sürücü rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, denetimlerde toplam 2 bin 296 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalara tehlike yarattığı tespit edilen 405 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 33 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları arasında ilk sırada sürat yer aldı. 238 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmaktan rapor edilirken, 14 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 21 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 3 sürücü sigortasız araç kullanmak, 3 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 3 sürücü trafik ışıklarına uymamak, 15 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak ve 82 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.