Trafikte Tabanca Görünümlü Çakmakla Tehdit!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Altıoğlu, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Kuzey çevre yolu üzerinde ND 414 plakalı Suzuki Alto marka araç sürücüsü Güzelyurt’ta sakin zanlı Y.C.K, Gönyeli’de sakin Y.D yönetimindeki AB024E plakalı Mercedes marka aracı yakın mesafeden takip edip Alayköy çemberinden Lefkoşa istikametine döndükleri esnada aracın camını açarak yolun solunda ilerleyen Y.D’ye hitaben “senin am.n. koyum” diyerek İtale-i Lisan’da bulunup bir süre daha aracı ile ilerledikten sonra araç içerisinden müşteki Y.D’ye tabanca doğrultup “seni vururum ha” demek sureti ile Şiddet Tehdidinde bulunup Korkutmak Maksadı ile Silah Taşıdığını mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine 3 Temmuz 2026 tarihinde geldiğini aynı gün zanlı Y.C.K'nin derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını ve aracında yapılan aramada şoför koltuğunun alt kısmında tabanca görünümlü çakmak bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan sorguda yapmış olduğu itiraf nitelikli beyanlar olduğunu bunların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi içi zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.