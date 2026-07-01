Trafo merkezine giren yılan elektrik kesintisine neden oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Geçitkale Trafo Merkezi’nde meydana gelen beklenmedik arıza nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Geçitkale Trafo Merkezi’nde meydana gelen beklenmedik arıza nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Yapılan ilk incelemelerde, trafo merkezindeki kesicilerin arasına giren bir yılanın kısa devreye neden olduğu tespit edildi. Arızanın ardından KIB-TEK ekipleri bölgeye sevk edilerek enerji arzının yeniden sağlanması için çalışmalara başladı.

Kesintiden Boğaz, Dörtyol, Gönendere, Geçitkale ve Çamlıca bölgelerindeki çok sayıda köy, ağıllar, tesisler, askeri noktalar ve içme suyu pompası etkilendi. KIB-TEK, arızanın yaklaşık bir saat içerisinde giderilerek tüm bölgelere yeniden elektrik verilmesinin hedeflendiğini açıkladı.