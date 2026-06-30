Trakya Üniversitesi’nin KKTC öğrencilerine yönelik kontenjan başvuruları başladı

Trakya Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılı uluslararası öğrenci kontenjanları kapsamında KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara yönelik başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Trakya Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılı uluslararası öğrenci kontenjanları kapsamında KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara yönelik başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, başvuruların 10 Temmuz tarihine kadar yapılabileceği, başvuru sisteminin Türkiye saati ile 23.59’da kapanacağı ifade edildi.

Açıklamada, belirlenen kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere üniversitenin resmi internet adresi olan https://trakya.edu.tr üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Adayların başvurularını https://obs.trakya.edu.tr/oibs/foa_app/ adresinden gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.