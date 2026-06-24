Triatlonda olimpik fırtınası esti



Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Sprint ve Olimpik Triatlon Yarışı İskele’de gerçekleşti. Bu sezonun ilk olimpik mesafe triatlon yarışı çok heyecanlı ve keyifli rekabetlere tanıktık etti.

İskele Makenzi Plajı’nda gerçekleşen ilk olimpik triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı oldu. Kadınların birinciliğini ise Ayşa Küçükakça elde etti.

Sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.

Federasyon 14-19 yaş aralığındaki sporcular için de Sprint mesafe yarışını da birlikte gerçekleştirdi.

Sprint triatlonun en hızlısı ise yine Ares’ten Ayer Alçıcı oldu. Her yarış büyük çekişmeye sahne olan TAKIM / BAYRAK kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi adına yarışan sporcular Boran / Kemal / Cemal elde etti.