Trump ‘anlaştık’ dedi, brent petrol 90 doların altına geriledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaştığını duyurdu. Açıklama sonrası Brent petrolün varili 90 doların altını gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaştığını duyurdu. Açıklama sonrası Brent petrolün varili 90 doların altını gördü.

ABD ile İran arasında çatışmalar yeniden alevlenirken ABD Başkanı Donald Trump’tan sert bir açıklama geldi.

“BU GECE SALDIRACAĞIZ”

İran’a yönelik yeni bir saldırıyı duyuran Trump, “Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran’a çok sert bir darbe indirecek.

Çok uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

AKŞAM ‘İPTAL ETTİM’ DEDİ

Bu açıklamanın ardından bölgede savaş çanları yeniden çalarken akşam saatlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yeni bir açıklama yapan Trump, saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

“İRAN İLE ANLAŞTIK”

Daha sonra yeniden açıklama yapan Trump, bu kez de İran ile anlaşıldığını duyurdu.

ABD Başkanı, görüşmeler ve nihai noktaların Türkiye dahil 10 ülke tarafından onaylandığını söyledi.

Anlaşmanın tamamlandığını ifade eden Trump, imza töreninin Avrupa’da yapılacağını söyledi.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Piyasalarda bir kez daha hareketlilik yaşanırken dün günü 93,10 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, açıklama sonrası yaklaşık yüzde 3,4 azalarak 89,93 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,13 dolardan alıcı buldu.

ARZ RİSKLERİ AZALABİLİR

Piyasalarda, İran ile anlaşmaya varılması halinde Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin azalabileceği ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin endişelerin hafifleyebileceği beklentileri fiyatları aşağı çekti.

Bunun yanı sıra, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verileri de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

ABD’DE ENFLASYON TAVAN YAPTI

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Böylece üretici enflasyonu Kasım 2022’den bu yana en yüksek yıllık seviyesine ulaştı.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenebileceğine işaret ederken, yüksek faizlerin ekonomik aktivite ve petrol talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmelerini güçlendirerek petrol fiyatlarını baskıladı.