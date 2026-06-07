Trump: Barış anlaşmasına varılmadan yaptırımları kaldırmayacağım

Amerikan NBC News kanalında "Meet the Press" programına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasına varılmadan önce İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını belirtti.

Amerikan NBC News kanalında "Meet the Press" programına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasına varılmadan önce İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını belirtti.

Trump bu adımları, anlaşma yapıldıktan sonra değerlendireceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, "Yaptırımların kaldırılması sonra mı gelir?" sorusuna "Eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız." yanıtını verdi.

Donald Trump, Lübnan'ın Tahran ile kısa dönemli anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini de söyledi.

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu hafta yapılacak üç aylık toplantı için ABD'nin hazırladığı bir taslak metin ortaya çıktı.

Reuters'ın ele geçirdiği taslak metinde; İran'ın, nükleer tesisleri ve malzemeleri hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gecikmeksizin kesin bilgi sağlamasının hayati ve acil olduğu belirtiliyor.

Tahran'dan, bu bilgileri gecikmeksizin doğrulamak için ajansın ihtiyaç duyduğu tüm erişimi sağlaması isteniyor.

Ayrıca taslakta, İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının hükümlerini tek taraflı olarak değiştiremeyeceği veya askıya alamayacağı vurgulanıyor.