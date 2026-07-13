Trump: Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yayımlanan “Fox & Friends” programına telefonla bağlanarak İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yayımlanan “Fox & Friends” programına telefonla bağlanarak İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini üstleneceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Boğazın koruyucusu olacağız." dedi.

“GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN ÜCRET ALACAĞIZ”

Bu görevin bir bedeli olması gerektiğini savunan Trump, "Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağladığımız için ücret alacağız." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, Tahran yönetimiyle daha önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak İran'ın bu anlaşmayı bozduğunu öne sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDE SON DURUM NE?

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve bölgedeki gemilere yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin sert biçimde düşmesine yol açtı.

Boğazdan geçen petrol ve doğal gaz tankeri sayısı son bir günde düşerek 25 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mevcut takip bilgilerine göre tanker trafiğinin son iki ayın en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.

ABD VE İRAN'DAN FARKLI AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Amerikan güçlerinin pazar günü İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini, farklı bölgelerdeki onlarca hedefin hassas mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. İran ise daha önce onaylanmayan bir rotada ilerleyen bir geminin vurulmasının ardından boğazın kapatıldığını duyurmuştu.