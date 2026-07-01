Trump: İran'la her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi

Trump, başkent Washington'dan Kuzey Dakota eyaletine hareket etmeden önce havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. ABD Başkanı, İran ile topyekün savaşa girme ihtimali üzerine Pentagon yetkilileriyle görüşme yaptığına yönelik soruya doğrudan cevap vermezken, "Şöyle ki, bence (İranlılar) epey mesafe katetti. Geçen hafta onlara ç…

Trump, başkent Washington'dan Kuzey Dakota eyaletine hareket etmeden önce havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

ABD Başkanı, İran ile topyekün savaşa girme ihtimali üzerine Pentagon yetkilileriyle görüşme yaptığına yönelik soruya doğrudan cevap vermezken, "Şöyle ki, bence (İranlılar) epey mesafe katetti. Geçen hafta onlara çok ağır darbeler indirdik. Sanırım şu an durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Asıl meselenin, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması olduğuna işaret eden Trump, "Olay çok basit, İran nükleer silaha sahip olamaz." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması sürecinin iyi ilerlediğini, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'da çok verimli görüşmeler yaptığını söyledi.

Bundan sonraki gidişatı bekleyip göreceklerini belirten Trump, "Bildiğiniz gibi, 3 gece boyunca onları çok sert vurduk ama şu an gayet iyi anlaşıyoruz. Yani ben buna 'nükleer silahlardan arındırma süreci' diyorum. (İran'la) Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi." ifadelerini kullandı.

- Yeni başkanlık uçağı "Air Force One" hakkında konuştu

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine, Katar'ın hediye ettiği uçakla ilk defa seyahat edeceğini ve bunun için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Bu uçağın, ABD tarafından modernize edilmesi durumunda maliyetinin çok daha yüksek olacağını öne süren Trump, yeni "Air Force One" olarak bugünden itibaren hizmet edecek uçağın, kendisine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından hediye edildiğini vurguladı.

Trump, Boeing yetkililerinin de bu uçağı "şimdiye kadar ürettikleri en iyi 747" olarak tanımladığını aktardı.

Mevcut başkanlık uçağının çok eski olduğunu söyleyen Trump, "Bu, ABD'nin sahip olması gereken türden bir uçak. Eski Air Force One uçağımız 35-36 yaşındaydı. Bunun gibi yeni uçakların yanına park edildiğinde ülkemize pek de yakışmıyordu. Bu yüzden bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı, uçağın yaklaşık 5 ay içinde güvenlik açısından başkanlık standartlarına uygun hale getirildiğini ifade ederek, "Dürüst olmak gerekirse bu ilk uçuş beni heyecanlandırıyor." dedi.

- Trump, "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelemişti

Yeni başkanlık uçağını, 19 Haziran'da Andrews Müşterek Hava Üssü'nde düzenlenen törenle tanıtan Trump, "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelediği yeni Boeing 747'nin "eşi benzeri olmayan" iletişim sistemlerine ve son teknoloji savunma teçhizatına sahip olduğunu dile getirmişti.

Trump, yeni "Air Force One"ın, başkent Washington'da, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamalarında çok sayıda savaş uçağının eşlik edeceği büyük bir hava gösterisine öncülük edeceğini aktarmıştı.

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