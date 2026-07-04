Trump’ın “İran’ın gıdaya ihtiyacı var” söylemine İran’dan sert yanıt!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump’ın İran’ın gıda ihtiyacına yönelik açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump’ın İran’ın gıda ihtiyacına yönelik açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kalibaf, ABD’de 40 milyon kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu hatırlatarak Washington yönetimini eleştirdi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın gıda ihtiyacına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

“40 MİLYON ABD VATANDAŞI KUPONA MUHTAÇ”

Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var.” ifadelerine karşılık, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkça itham ediyorsunuz.” dedi.

ABD’nin kendi iç sorunlarını başka ülkelere yansıttığını savunan Kalibaf, İran’ın kaynakları ve ekonomik kararları konusunda bağımsız hareket ettiğini vurguladı.

Kalibaf ayrıca, Trump’ın İran’a yönelik eleştiriler yerine ABD’deki yetersiz beslenme ve sosyal yardım sistemine odaklanması gerektiğini ifade etti.